Elezioni Carpi 2024, la partita è già aperta

A due anni dal voto del 2024 i giochi per il Candidato Sindaco di Carpi sono già in pieno svolgimento.A destra stavolta sarà Annalisa Arletti a guidare il tandem con Federica Boccaletti: candidatura sovranista di bandiera, ma utile lancio per la puntata successiva alle regionali al posto del marito, destinato a un seggio romano. Mentre la vera sorpresa verrà dal centro, dove Carpi Futura, Azione (Giorgio Verrini), Italia Viva (Roberto Arletti) e Forza Italia (Cristian Rostovi) tenteranno il colpo gobbo sostenendo un candidato unitario, cercando di riproporre l’operazione fallita nel 2019 con Simone Morelli.In casa Pd le “sgomitate fra donne”, volte a bruciare Tamara Calzolari e Mariella Lugli, non hanno come mandante e utilizzatrice finale Stefania Gasparini, come tutti credono. Temendo di soccombere al secondo turno con l’ovvia convergenza della destra su un candidato ‘moderato’, il Pd dovrà chiudere la partita al primo, e per questo potrebbe puntare come candidata su Manuela Ghizzoni, blindata con l’ascesa a segretario della fedelissima Daniela Depietri.Sempre che non salti l’assalto di Enrico Campedelli alla Fondazione Cassa Carpi: perché in questo caso si potrebbe ipotizzare un suo clamoroso terzo mandato a Palazzo Scacchetti, con l’ennesimo Ciaone alle donne Pd.