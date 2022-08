Elezioni, il Pd dopo 3 rinvii vara la lista: c'è anche Crisanti

E' stat decisa la lista dei candidati Dem. Dopo tre rinvii e a 12 ore dalla prima convocazione, si è tenuta questa sera la riunione della Direzione nazionale del Pd voluta dal segretario Letta.'Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti. Ma è impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento'. È un passaggio dell'intervento del segretario del Pd, Enrico Letta aprendo la Direzione. Letta stesso sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlo Cottarelli sarà candidato per il Pd come capolista al Senato a Milano. Il professore e microbiologo Andrea Crisanti sarà candidato dal Pd come capolista nella circoscrizione Europa. Tra le candidature in lizza ci saranno anche 4 giovani under 35 indicati come capolista. Sono: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino.