Elezioni Pavullo: Biolchini ringrazia il centro-destra e rilancia

'Sento il dovere di ringraziare pubblicamente i referenti regionali dei tre Partiti di centro destra Enrico Aimi, Michele Barcaiuolo e Andrea Ostellari per la fiducia mostrata nei miei confronti e indirettamente di tutta la Giunta, che ci ripaga di cinque anni di intensissimo lavoro fatto a 360° gradi in tutti i settori della vita politico/amministrativa di Pavullo, a totale e unico beneficio dei cittadini. Evidentemente è stato apprezzato il modo misurato, sobrio, riflessivo, ma al tempo stesso efficiente ed efficace, del modo di gestire la cosa pubblica, che ci ha accompagnato lungo tutta le strada percorsa'.Così ilall'indomani dell'uscita congiunta dei coordinatori regionali dei partiti di centro destra che pare avere messo fine ai dubbi su una possibile spaccatura del centro destra sulla conferma o meno dell'appoggio ad una sua candidatura e su altri possibili nomi in campo. Ipotesi di spaccatura e di presunta volontà di una non ricandidatura ventilata anche dall'attuale referente PD Leonelli L'appuntamento per le le elezioni amministrative è rinviato, causa emergenza Covid, a settembre, il tempo comunque stringe, e Biolchini pare non aspettasse altro che vedere convergere nuovamente su di lui e sull'ipotesi di una corsa al bis, il centro destro compatto. Segnale che ieri è arrivato ed pare avere sciolto una sorta di riserva tenuta fino a quel momento.'Se i cittadini vorranno riconfermarci la fiducia accordata nel 2016 - afferma oggi Biolchini - questo continuerà ad essere il nostro credo, nell’interesse unico di tutta la nostra collettività'. Da qui l'appuntamento ad una 'prossima conferenza stampa da tenere nello scorcio finale di questa legislatura nella quale comunicheremo nel dettaglio tutto ciò che di significativo è stato fatto in questi cinque anni'