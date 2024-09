Elezioni Regionali, il Pd di Carpi punta su Stefania Gasparini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’investitura è avvenuta ieri sera, nel corso dell’Assemblea del partito, presieduta dalla segretaria cittadina Daniela Depietri e da Filippo Molinari, della segreteria provinciale.La città, che poteva esprimere due preferenze, ha segnalato anche il nome dell’attuale Consigliere regionale Luca Sabattini.Ora la decisione finale sulla composizione delle liste spetterà alla Segreteria provinciale e regionale del PD.'Carpi deve tornare ad avere una voce diretta in Consiglio regionale – spiega Depietri - e Stefania è la candidata giusta, per esperienza, sensibilità, relazioni e determinazione. A Bologna potrà rappresentare un ulteriore anello di congiunzione per seguire i progetti e segnalare le istanze del nostro territorio.

Ci auguriamo che allo stesso modo possano pensarla anche gli altri circoli di Campogalliano, Novi di Modena, e Soliera, perché lei può davvero essere la voce delle Terre d’Argine, e non solo. Non dobbiamo però pensare che le elezioni regionali siano già vinte: niente affatto. Dobbiamo impegnarci a sostenere Michele de Pascale e i nostri candidati, con la stessa determinazione con la quale abbiamo saputo ottenere i brillanti risultati delle amministrative ed europee. Dunque ora occorre andare strada per strada, casa per casa, e finalmente posso dirlo: uniti e unite come una sola donna'.