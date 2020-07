E' un ritorno di ex. L'ex sindaco di Marano Emilia Muratori, candidata ora per il PD alla guida di Vignola. Sostenuta anche dalla lista civica Vignola Cambia, con capolista l'ex sindaco di Vignola, Mauro Smeraldi che nel 2014, sostenute da diverse civiche alternative al PD, vinse le elezioni. Per un mandato, il suo, finito anzitempo, dopo le dimissioni di massa della maggioranza dei consiglieri comunali, tra cui anche quelli della sua lista. Oggi il PD non è più l'avversario da battere ma il partito da aiutare nel sostegno al proprio candidato sindaco. Alla guida di una lista, presentata ieri, in cui spiccano pensionati (come lo stesso Smeraldi), studenti universitari, inpiegati, imprenditori e commercianti.



Di seguito l'elenco dei candidati della lista civica VIgnola Cambia in appoggio alla candidata Emilia Muratori alle elezioni amministrative di Vignola

Mauro Smeraldi pensionato

Enzo Cavani pensionato

Luca Gianaroli studente universitario

Sara Leoni libera professionista

Elisa Montanini impiegata

Andon Haka imprenditore

Chiara Raimondi psicologa

Chiara Smeraldi insegnante

Maurizio Tonelli pensionato

Maria Vicini commerciante

Giuliano Lenzi pensionato

Kathrine Ciardullo imprenditrice

Simonetta Plessi pensionata

Yassir Rahmouna ragioniere

Valeria Varas libera professionista

Piero Zanasi impiegato