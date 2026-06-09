'Grazie a tutta la squadra del M5s, a Emilia Muratori e a tutti coloro che hanno lavorato insieme in questa campagna elettorale'. I ringraziamenti sono quelli di Massimo Bonora, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, alle ultime elezioni a Vignola nella coalizione di centro sinistra a sostegno del candidato sindaco di Vignola Emilia Muratori, uscita sconfitta dalla sfida con Angelo Pasini. Un risultato, quello del Movimento 5 Stelle, ultimo nelle liste, con uno 1,6%, che per Bonora è anche riconducibile al fatto che il Movimento, a Vignola, praticamente non esisteva prima delle elezioni. 'Un gruppo appena nato ma che non si ferma qui. Il percorso intrapreso continua: continueremo a stare tra le persone, ad ascoltare i cittadini e a lavorare sui temi che riguardano la nostra comunità. Perché la politica - dice Bonora - non si esaurisce con il voto: si costruisce ogni giorno, con presenza e coerenza'.
Nel merito del risultato anche Bonora riconosce la vittoria netta del candidato di centro destra. 'Il risultato del ballottaggio a Vignola consegna una netta vittoria ad Angelo Pasini. È un risultato che va riconosciuto senza nascondersi dietro nessuna giustificazione. Un risultato che porta la necessità di riflettere e la ferma volontà di continuare a costruire il gruppo M5S di Vignola e Terre dei Castelli con il confronto, con la partecipazione e presenza sul territorio. Oggi il nostro ringraziamento va anche a Emilia Muratori e a tutte le persone che hanno lavorato insieme in questa campagna elettorale, ai candidati e alle candidate, nonché gli attivisti che hanno messo a disposizione tempo, energie e idee' - chiude il coordinatore M5S.
Elezioni Vignola, M5S all'1,6%, Bonora ringrazia gli elettori: 'Il risultato non ci ferma'
Il segretario provinciale commenta il risultato: 'Il gruppo a Vignola è appena nato, e la politica si costruisce ogni giorno. Il risultato deve farci riflettere'
'Grazie a tutta la squadra del M5s, a Emilia Muratori e a tutti coloro che hanno lavorato insieme in questa campagna elettorale'. I ringraziamenti sono quelli di Massimo Bonora, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, alle ultime elezioni a Vignola nella coalizione di centro sinistra a sostegno del candidato sindaco di Vignola Emilia Muratori, uscita sconfitta dalla sfida con Angelo Pasini. Un risultato, quello del Movimento 5 Stelle, ultimo nelle liste, con uno 1,6%, che per Bonora è anche riconducibile al fatto che il Movimento, a Vignola, praticamente non esisteva prima delle elezioni. 'Un gruppo appena nato ma che non si ferma qui. Il percorso intrapreso continua: continueremo a stare tra le persone, ad ascoltare i cittadini e a lavorare sui temi che riguardano la nostra comunità. Perché la politica - dice Bonora - non si esaurisce con il voto: si costruisce ogni giorno, con presenza e coerenza'.
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