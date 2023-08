Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Anche solo per provare a recuperare almeno un barlume di motivazione, che possa giustificare un voto alle elezioni, o addirittura la tessera. Basta poco, anche solo una proposta, come quella del salario minimo, per riscaldare la voglia di tessera, come ci mostra e ci spiega un militante pentito e poi ritornato. E dagli stand a Schlein ci si aggrappa per riportare in alto un PD che è caduto in basso. Capace di dividersi anche al proprio interno. Anche a livello provinciale come mai era successo, Quest'anno, per la prima volta, allakermesse PD hanno detto no i circoli della bassa che gestivano i ristoranti. Che erano arrivati perfino a mandare giù il boccone amaro della chiusura del punto nascita ma non sono riusciti a digerire la scelta del loro segretario provinciale di votare, in quelità di sindaco di Soliera, quel nuovo CDA Aimag con l'ingresso di Hera osteggiato dai sindaci dell'area nord. Ed è lì, su quei punti, così vicini, ma così lontani dalla logica nazionale della Schlein, che si consuma forse la lacerazione maggiore, quasi fosse per molti l'ultima occasione, l'ultima speranza per non vedere ridurre ai minimi termini quel partito, fino a provocarne la sconfitta elettorale. Spettro di cui parla dal palco, quasi a volerla esorcizzare, il segretario Solomita. Spettro da allontanare - dice -soltanto con l'unità el'allargamento del campo del centro-sinistraGi.Ga.