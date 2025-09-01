'Serve un salario minimo legale come esiste in 22 Paesi europei. È una misura di giustizia sociale e dignità, e va introdotta subito per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie italiane.' - ripete Elly Schlein, ponendo al centro la lotta al lavoro povero e alla precarietà. Un lavoro che, le viene fatto notare, registra negli ultimi dati Istat una occupazione in aumento. 'Bisogna vedere che cosa c'è dentro a quei dati. C’è chi ha un contratto part-time non per scelta, ma perché costretto. Il 31% delle donne lavoratrici in Italia ha un contratto part-time, contro l’8% degli uomini. Molto di quel part-time è involontario e forzato. Il Governo Meloni ha scelto di incentivare la precarietà allungando i contratti a termine. Noi diciamo il contrario: serve stabilità, serve dignità. E quei dati positivi non sono merito del governo ma degli effetti del Pnrr e del Next Generation Eu.
Elly Schlein rilancia sul salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'
La segretaria nazionale canta Bella Ciao e parla quasi solo contro il governo alla Festa provinciale dell'Unità di Modena: 'I dati dicono che l'occupazione cresce? Merito del Pnrr, non della Meloni. Se al governo partiremo da salario minimo, Stato Palestinese e 5 miliardi in sanità'
