Elly Schlein rilancia sul salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'

La segretaria nazionale canta Bella Ciao e parla quasi solo contro il governo alla Festa provinciale dell'Unità di Modena: 'I dati dicono che l'occupazione cresce? Merito del Pnrr, non della Meloni. Se al governo partiremo da salario minimo, Stato Palestinese e 5 miliardi in sanità'

Il messaggio principale è quello che era già stato al centro del suo intervento dello scorso anno alla stessa festa provinciale dell'Unità di Modena. Lo ripete tre volte nell'intervista prima dell'intervento, e poi nell'intervento stesso davanti alla platea del l'agorà Aude Pacchioni dove in prima fila c'è il sindaco Massimo Mezzetti i consiglieri regionali Sabattini e Mezzetti.
'Serve un salario minimo legale come esiste in 22 Paesi europei. È una misura di giustizia sociale e dignità, e va introdotta subito per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie italiane.' - ripete Elly Schlein, ponendo al centro la lotta al lavoro povero e alla precarietà. Un lavoro che, le viene fatto notare, registra negli ultimi dati Istat una occupazione in aumento. 'Bisogna vedere che cosa c'è dentro a quei dati. C’è chi ha un contratto part-time non per scelta, ma perché costretto. Il 31% delle donne lavoratrici in Italia ha un contratto part-time, contro l’8% degli uomini. Molto di quel part-time è involontario e forzato. Il Governo Meloni ha scelto di incentivare la precarietà allungando i contratti a termine. Noi diciamo il contrario: serve stabilità, serve dignità. E quei dati positivi non sono merito del governo ma degli effetti del Pnrr e del Next Generation Eu.
Il PD ha già presentato una proposta di legge concreta per affrontare questo tema: chiediamo alla destra di prenderla in considerazione'.

'La nostra gente chiede un’alternativa'

Oltre al lavoro, Schlein ha puntato il dito contro le scelte economiche dell’esecutivo, giudicate inefficaci e inadeguate di fronte alla crisi del carovita. Del resto la maggior parte del tempo del suo intervento e concentrato sulla critica al governo, anche quando parla di proposte alternative. 'La nostra gente ci chiede un’alternativa a questo Governo. Ogni giorno milioni di famiglie fanno più fatica a fare la spesa. Oggi sono usciti i dati di un sondaggio: 11 milioni di italiani non sono riusciti a partire per le vacanze. Questo Governo non ha fatto nulla per migliorare la qualità della vita. Anzi, con il costo dell’energia alle stelle, continuiamo ad avere le bollette più care d’Europa'. La segretaria del PD rilancia una proposta: scollegare il prezzo dell’energia da quello del gas, misura che definisce 'semplice, a costo zero e utile per dare sollievo a famiglie, imprese e lavoratori'.

Diritti sociali, scuola e sanità

Nel cuore del programma del Partito Democratico tornano, ha detto Schlein, i diritti fondamentali: 'Sanità pubblica, diritto allo studio, lavoro dignitoso, giustizia ambientale e diritti civili.
Anche la scuola ha subito tagli pesanti da questo Governo. Su queste priorità stiamo costruendo convergenze con tutte le forze alternative alla destra. Noi siamo testardamente unitari: non perché ce lo chieda il medico, ma perché ce lo chiedono le persone'.

Gaza: 'Il Governo italiano tuteli gli attivisti italiani'

Interpellata sulla missione umanitaria Global Sumud Flottiglia in partenza verso Gaza, Schlein ha condannato le minacce del Ministro israeliano e chiesto al Governo italiano di garantire la sicurezza dei cittadini italiani coinvolti: 'Le parole del ministro israeliano sono gravi. Ha minacciato di trattare come terroristi attivisti impegnati in una missione umanitaria. Il Governo italiano e l’Unione Europea devono respingere con forza queste minacce. Gli unici atti illegali sono i crimini del Governo Netanyahu e il blocco degli aiuti umanitari, che secondo le Nazioni Unite usa la fame come arma di guerra.'

Dazi USA: 'Meloni si è piegata a Trump, l’export italiano è a rischio'

La segretaria dem ha chiuso con una critica dura alla politica economica estera del Governo, in particolare alla gestione dei dazi imposti da Trump: 'Il Governo italiano è stato troppo subalterno. Per non urtare Trump ha minimizzato i danni, arrivando persino a dire che sarebbero un’opportunità.
Eppure Confindustria prevede un calo dell’export fino a 20 miliardi nel prossimo anno. Questo vuol dire posti di lavoro a rischio. Meloni non ha ancora spiegato come intenda proteggere imprese e famiglie italiane'.
