Emendamento anti ballottaggi, blitz del centrodestra: col 40% si vince

Un emendamento anti ballottaggi, per le elezioni del sindaco nei comuni con più di 15 mila abitanti purché abbia avuto il 40% dei voti, è stato presentato dalla maggioranza al Senato e sottoscritto dai capigruppo di tutto il centrodestra. Si tratta di una proposta di modifica al cosiddetto decreto elezioni, ora al vaglio della commissione Affari costituzionali, e che disciplina il voto delle prossime Amministrative di maggio (con voto domenica e lunedì) e dei referendum di giugno.

L'emendamento rispolvera una precedente proposta del centrodestra. In particolare, si chiede di modificare gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sugli enti locali per cui risulterebbe eletto sindaco 'il candidato che ottiene il maggior numero di voti a condizione che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi.

In caso di parità tra due candidati (pari o oltre il 40%) sarà eletto chi ha incassato il maggior numero di voti validi.Previsto, inoltre, un 'premio di maggioranza' per il candidato vincente: nel testo è previsto che in caso di elezione al primo turno di un candidato sindaco, 'alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi'.'La proposta di riformare i ballottaggi nei comuni con oltre 15mila abitanti e di attribuire la vittoria al primo turno al candidato che supera il 40% dei voti è inaccettabile nel metodo e nel merito perché calata dall'alto e non condivisa con i Comuni e perché colpisce l'unica legge elettorale che ha sempre dimostrato di funzionare'. Lo dice il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.'Una legge, si noti - prosegue - che ha garantito anche l'alternanza, ma che ha premiato chi i voti li ha presi. Non solo: l'emendamento proposto dal centrodestra prevede anche uno spropositato premio di maggioranza che rappresenterebbe un serio vulnus alla democrazia'.