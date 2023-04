'Emergenza rifiuti a Modena, imbarazzante il silenzio della giunta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A parlare è Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia.'L’ultima segnalazione, proprio poche ore fa, evidenzia la situazione in viale Nicola Fabrizi. I residenti, anche in questo caso, sottolineano i continui ritardi nel ritirare il porta a porta che, di fatto, crea profondi disagi e barriere di rifiuti a ridosso degli accessi dei palazzi.Ricordiamo che in zona sono presenti anche ambulatori medici e pediatrici dove i pazienti, per accedere, devono fare lo slalom tra i rifiuti. Situazione poco differente, se non forse peggiore, a ridosso dei nuovi cassonetti siti sempre lungo la stessa via dove ci viene segnalato, oltre ad un aumento costante di abbandono di rifiuti di ogni tipo, il mal funzionamento degli stessi - continua Negrini -. Le immagini che continuano a giungere a noi tramite segnalazioni dei cittadini mostrano una fotografia di una Modena sempre più immersa nel degrado. Mai stata così brutta a detta di tanti, troppi, modenesi. L’assessore Filippi poco tempo fa dichiarava tramite la stampa ‘Difficoltà iniziali inevitabili, ma già ottenuti risultati importanti’. Ci domandiamo e domandiamo all’assessore, quali?''Chiediamo nuovamente quale sia la reale situazione ad oggi. E lo chiediamo dando voce a tutti coloro che tramite noi chiedono risposte.

Il silenzio assordante sul tema evidenzia l’imbarazzo di una giunta consapevole del grande fallimento di un’operazione che, oltre a non essere stata portata totalmente a termine, fa acqua da tutte le parti e che vede l’atteggiamento tipico di chi, troppo ‘inchinato’ ad Hera, finge di non vedere. Invitiamo inoltre a prendere atto della chiara difficoltà che si manifesterebbe qualora si giungesse con l’attuale situazione nel periodo primaverile o estivo, dove l’alta temperatura non farebbe altro che peggiorare drammaticamente la situazione. Infine invitiamo il sindaco a chiedere conto ad Hera del totale disservizio che sta creando profondi disagi ai cittadini e che ha spalancato le porte all’emergenza rifiuti a Modena. O anche questo è colpa dell’attuale governo?' - chiude Negrini.