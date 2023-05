Emergenza rifiuti a Modena, Filippi nel feudo Pd ammette: 'I topi ora escono di più'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tanti i cittadini che hanno contestato con forza il nuovo modello di raccolta differenziata lamentando la presenza in città di tante discariche a cielo aperto e l'impossibilità per le famiglie di tenere in casa per giorni l'immondizia in attesa del recupero da parte degli operatori Hera.Ma è stato soprattutto il tema dei topi, coi rischi sanitari annessi, a essere al centro di molti interventi dalla platea.'I topi ora vengono fuori di più e sono una criticità maggiore, ma basta mandare una mail o chiamare il servizio in appalto che interviene e mette le trappole e le esche facendo quello che hanno sempre fatto' - questa la risposta dell'assessore Filippi ().