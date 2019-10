Emilia Romagna, Borgonzoni: 'Serve assessore regionale alla sicurezza'

Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia-Romagna, attacca la giunta bolognese di Virginio Merola sulla sicurezza, a partire dai dati sulle violenze sessuali. E chiede sull'argomento, più impegno anche dalla Regione, ad esempio con un assessorato dedicato alla Sicurezza. 'E' allarmante - scrive la senatrice della Lega in una nota - il dato dell'aumento delle denunce per violenze sessuali a Bologna, cresciuto del 36% secondo i dati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore . Fermo restando il grande lavoro delle Forze dell'ordine, è chiaro che il tema della sicurezza in citta', soprattutto riferito alla tutela delle donne, continua ad essere il grande rimosso dell'amministrazione comunale Pd'. Impossibile poi 'non considerare che tra nella triste mappa della criminalità nazionale, Bologna è al quarto posto, che le rapine sono cresciute del 15,6% e i furti in abitazione sono pure in aumento', prosegue la senatrice. La sinistra, chiede la leghista, 'continua a pensare che sia solo un problema di 'percezione' di insicurezza?'. Un'accusa che vale anche per viale Aldo Moro. Per Borgonzoni, infatti, 'anche l'amministrazione regionale non può chiamarsi fuori da questa partita. Non basta un osservatorio regionale sulla violenza di genere o una delega generica, serve un assessorato specifico alla Sicurezza, un garante regionale delle vittime dei reati (come già proposto dalla Lega), un coordinatore delle Polizie locali, adeguati fondi dedicati a politiche di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione ai soggetti più fragili e più a rischio'.