Emilia Romagna, nasce ufficialmente la federazione liste civiche di centrosinistra

Ieri sera, Emilia-Romagna Civica, federazione delle liste civiche di tutta l'Emilia-Romagna di orientamento di centrosinistra, è stata presentata a Forlì al Grand Hotel, in una sala gremita da oltre 100 persone. 'I suoi obiettivi prioritari saranno: difesa della sanità pubblica, tutela del diritto alla casa, incremento della difesa del territorio e miglioramento del trasporto pubblico. Un cammino intrapreso con il presidente della Regione, Michele de Pascale' - si legge in una nota. Al Grand Hotel, alla presenza di De Pascale, della sottosegretaria alla Presidenza della Giunta regionale, Manuela Rontini e di Vincenzo Paldino, consigliere regionale e capogruppo di “Civici, con de Pascale presidente”, si sono incontrati i rappresentanti delle liste civiche romagnole per dare la propria adesione a un progetto che ha l’obiettivo di dare ai progetti civici la possibilità di essere rappresentati in Regione.



'Mettiamoci al lavoro in maniera seria, perché è un momento nel quale possiamo rivolgerci alle persone in maniera disinteressata, chiedendo la loro partecipazione e il loro contributo per migliorare la capacità di governo della Regione Emilia-Romagna, all'inizio di un percorso di legislatura, all'inizio di una nuova strada - afferma De Pascale -. C'è uno spazio politico regionale su tutti i temi, ovviamente, ma su alcuni temi in particolare dove, per la coalizione di centrosinistra, è molto importante un approccio civico di tutti, non solo di una parte, ma di tutte le forze politiche, c'è un approccio pragmatico, laico di tutte le forze politiche e c'è bisogno però che questa cosa viaggi anche sulle spalle di una forza autenticamente civile'.'Emilia-Romagna Civica è una federazione regionale di liste civiche che si riconoscono nell’area di centro sinistra, pur non riconoscendosi in nessun partito in particolare. Emilia-Romagna Civica vuole dare la possibilità a tutte le liste di poter essere rappresentate oltre i confini regionali. Purtroppo, le liste civiche scontano un po’ questo problema di non avere una mano lunga verso la Regione, con questa federazione ci sarà la possibilità di essere rappresentate, per tutte le liste civiche dell’Emilia-Romagna dell’area di centrosinistra, anche in Regione' - chiude Vincenzo Paldino.