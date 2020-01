Emilia Romagna peggior Regione italiana per reati subiti da famiglie

'Seconda peggiore Regione italiana, dopo il Lazio, per numero di reati subiti da singoli residenti con più di 14 anni (7,1 vittime ogni 100 abitanti). E ancora, peggior Regione italiana per numero di reati subiti dalle famiglie residenti (20,7 famiglie vittime ogni 100). Sono questi i dati che ci dicono come l'Emilia Romagna meriti una svolta, una liberazione rispetto alle politiche di una sinistra che ha fatto dell'accoglienza degli stranieri un business e che valuta il problema sicurezza come un tema legato alla percezione dei cittadini'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli il quale cita i dati pubblicati dall'Istat (Reati contro la persona e contro la proprietà: vittime ed eventi) a gennaio 2019 riferiti al periodo 2015-2016 ( qui il link ).