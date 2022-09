Emilia Romagna, riprende il dialogo tra M5S e Pd

I 5 stelle dell'Emilia Romagna aprono le porte al centrosinistra che guida la Regione. La caduta del Governo Draghi e la rottura dell'accordo a livello nazionale col Pd hanno interrotto un percorso che in Regione era già avviato.Ed ecco che la consigliera regionale M5s Silvia Piccinini rilancia il dialogo con la maggioranza di Stefano Bonaccini alla luce dell'esito delle elezioni politiche del 25 settembre. 'Il voto di domenica scorsa ha consegnato al M5s il ruolo di terza forza politica in Emilia-Romagna', premette Piccinini. 'Sento da più parti dire che è il momento di dialogare con il M5s, così come ha sottolineato anche il presidente Bonaccini. A livello nazionale, come già detto dal presidente Conte, valuteremo dove porterà il percorso congressuale che il Pd ha intrapreso e se ci saranno le condizioni, dopo quanto successo in campagna elettorale, per riaprire un'interlocuzione'.'Siamo attraversando - conclude poi Piccinini - un periodo storico di grande difficoltà e serve particolare attenzione alle fasce fragili e più deboli che sono presenti anche qui in Emilia Romagna. L'obiettivo primario per tutti, quindi, deve essere quello di eliminare le diseguaglianze sociali senza lasciare indietro nessuno'.