Enti culturali, fondi a pioggia: ecco chi riceve i soldi dal Comune

Sono 40 i progetti presentati dalle associazioni culturali modenesi che hanno ottenuto il contributo dal Comune sulla base dell'avviso pubblico per la selezione di iniziative culturali per il 2020. Il budget di 89 mila euro è stato suddiviso fra 18 progetti di musica, 9 di teatro, 9 di lettura, 4 di arti visive.- Associazione Amigdala per il progetto “Mop Modena Ovest Pavillon” 5.000 euro- Archivio Cesare Leonardi per il progetto “Modena Città Parco” 3.500 euro- Rosso Tiepido per il progetto di arti figurative e Street Art 1.900 euro- Same Same Travels per il progetto “Civico3Re” e 70 1.100 euro- Aes Cranna per il progetto “Mutina Boica 12esima edizione 3.300,00- Artisti Drama per il progetto “La corsa dei Fuochi – città e città” 1.600 euro- Instabile per il progetto “Antipodi nuovi sentieri per il teatro” 2.500 euro- Gruppo d'arte Peso Specifico per il progetto “Il Ballo di Satana percorso formativo e performativo di integrazione” 1.000 euro- Puppet House per il progetto “Donne burattinaie spettacoli di burattini di sole burattinaie” 1.200 euro- Associazione Sted per il progetto “Classi in scena” 3.700 euro- Teatro dei Venti per il progetto “Trasparenze Festival e stagione 2020” 7.400 euro- Associazione Virginia Reiter per il progetto “Caos d'amore” 500 euro- L'Incontro per il progetto “A sam ed Modna” show dialettale e musica della città” 250 euro- Actea per il progetto “Rassegna musicale Vox Mutinae” 950 euro- Amici del Jazz per il progetto “Modena Jazz Festival” 1.500 euro- Amici dell'Organo J.S.Bach per il progetto Modena Organ Festival Armoniosamente 18esima edizione 1.500 euro- Amici della Musica Mario Pedrazzi per il progetto “Concerti d'oggi, concerti della memoria e del dialogo Buon Ascolto!” 5.000 euro- Basilica Metropolitana – Cappella Musicale per il progetto “Stagione Concertistica 2020” 700 euro- Circolo Culturale Florida per il progetto Latino America Express 500 euro- Corale Gazzotti per il progetto “Musica a Modena programmazione annuale” 850 euro- Corale Pancaldi per il progetto “Attività Corale” 500 euro- Corale Rossini per il progetto “Programmazione Annuale” 750 euro- Echi della Parola per il progetto “Rassegna Echi della Parola 12esima edizione” 800 euro- Ensamble Mandolinistico Estense per il progetto Rassegna “Protagonista il mandolino 11esima edizione” 600 euro- GMI Gioventù Musicale Italiana - Modena per il progetto “Stagione concertistica Dolce Epoque” 4.100 euro- Il Laureato per il progetto Made 1.500 euro- Left per il progetto Together for Music 2020 4.300 euro- Lemniscata per il progetto Node 2020 5.600 euro- Muse per il progetto Arts & Jam 2.900 euro- Musicale Estense per il progetto Grandezze & Meraviglie 23esim edizione 5.600 euro- Salotto Culturale Aggazzotti per il progetto Assonanze terza edizione 650 euro- CSI per il progetto Passa la Parola Festival della letteratura per ragazzi 5.000 euro- Editori Modenesi per il progetto Libriamodena Contest AEM 2020 1.300 euro- Festival della Fiaba per il progetto Briciole e Festival della Fiaba settima edizione 1.000 euro- Paf! Pensieri a Fumettiper il progetto Paff! 2020 900 euro- Progettarte per il progetto Buk Festival della piccola e media editoria e prima edizione di Buk film Festival 2.700 euro- Terra e Identità per il progetto Sulle strade della storia e Un oceano tra Modena e Modena 700 euro- Blu Bramante per il progetto Nascere maschi è una malattia incurabile (di Edoardo Albinati) 250 euro- Il Leggio cper il progetto Il fascino di uno sguardo. Estasi ed emozioni di fronte alla Madonna Sistina 300 euro- Arci Modena Comitato Provinciale per il progetto ViaEmili@docfest 5.600 euro