Errenord, dal Comune Modena altri 21mila euro per laboratorio musicale

Con una recentissima delibera di giunta ha approvato una convenzione con una ditta (la ditta Luciano Bosi) per l'attivazione di un laboratorio musicale presso locali posti nel Condominio Errenord. Si tratta di un progetto che vede protagonista la stessa persona (titolare di una collezione privata di strumenti musicali a percussione di 3.000 pezzi, di origine sia antica che moderna), attivo da ormai 11 anni e via via confermato con diverse delibere. I 21mila euro stanziati nell'ultima delibera si riferiscono a un accordo biennale che prevede laboratori, comprese le aperture al pubblico, da svolgersi per almeno 36 giorni per anno scolastico con durata minima di 3 ore operative. In alternativa, le visite e i laboratori si potranno svolgere in modalià virtuale, attraverso collegamenti via web. Previsti inoltre un minimo di 2 laboratori al di fuori dei locali assegnati in occasione di iniziative proprie del Comune.Il progetto, si legge nella delibera della amministrazione di Modena, si spiega col fatto che 'il Comune è interessato a supportare le istituzioni scolastiche nello sviluppo dell'intercultura ed è interessato a collocare attività di socializzazione e didattiche entro il Condominio Errenord'.