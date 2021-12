'Esentato dal vaccino ma sospeso: il caso-Giovanardi riguarda tutti'

'Ho appreso dagli organi di stampa che il dottor Daniele Giovanardi, già primario del Pronto Soccorso di Modena, é stato sospeso dall'Ordine dei Medici, non avendo ancora adempiuto all'obbligo vaccinale. L'incredibile decisione non ha tenuto conto dell'esenzione che il dottor Giovanardi ha ottenuto per gravi patologie di cui soffre, patologie che egli stesso conosce molto bene, essendo anche specializzato in cardiologia'. Così in una nota la consigliera comunale di Modena sociale Beatrice De Maio commenta l'intervista di ieri di Giovanardi a La Pressa 'Questa notizia non può non preoccupare chiunque segua le vicende legate alla somministrazione del vaccino ed ai rischi che può rappresentare per chi soffre di disturbi e patologie pregresse, il Ministero della Sanità non ha mai diffuso le informazioni complete sulle categorie di cittadini esentati dal vaccino stesso, nonostante il fatto che di questo elenco fosse state gia stata annunciata l'imminente comunicazione all'inizio del mese di agosto, come Giovanardi ha più volte spiegato e come lui stesso ha più volte richiesto all'ASL di Modena - continua la De Maio -.

Bisogna recuperare il senso della misura delle cose e la giusta preoccupazione per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, compresi coloro che potrebbero essere danneggiati dal vaccino stesso, a causa della loro situazione sanitaria. Se un illustre medico, con una grande esperianza, non viene ascoltato, che cosa può succedere ad un semplice cittadino che si trovi nella stessa situazione del dottore Giovanardi? A queste domande la politica non può restare indifferente'.