Ex Kiwi, degrado e pericolo continuano, il centro dsollevtà il sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Oggi a distanza di due mesi - sottolineano i consiglieri di opposizione - la situazione di degrado e di abbandono rimane pressoché invariata, le ordinanze del sindaco di chiudere tutti i varchi di accesso, di ripulire e bonificare l’area sono rimaste inapplicate .

I numerosi varchi nella recinzione fatti da ignoti sono stati tamponati con rete di plastica da cantiere, i portoni sono aperti e la vegetazione è ancora una selva dove si vedono bottiglie e rifiuti abbandonati'



'Ricordiamo, concludono i consiglieri Rosanna Righini e Roberta Garibaldi, che lo stabile è in un’area adiacente a edifici scolastici frequentati da minori, chiediamo quindi al Sindaco Gargano di sollecitare con tempestività l’esecuzione delle ordinanze o di procedere direttamente utilizzando le risorse del Comune per poi rivalersi sulla proprietà, non c’è più tempo per gli indugi'