Ex manifattura tabacchi, la Cassa depositi e prestiti ci riprova

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), proprietaria del complesso immobiliare, hanno annunciato oggi insieme al Comune di Modena l’avvio del nuovo intervento edilizio che porterà alla completa rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi. La riqualificazione avviata da CDP (che acquisto il 100% delle quote) prevede anche la realizzazione di una piastra commerciale.

“L’avvio del progetto di sviluppo immobiliare dell’ex manifattura Tabacchi – dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – dimostra ancora una volta l’importanza del ruolo svolto dalle Fondazioni bancarie in qualità di azioniste di Cassa Depositi e Prestiti. Grazie alla loro capacità di interpretare le istanze dei territori di riferimento, Cdp è in grado di valutare e mettere in atto gli investimenti necessari per lo sviluppo di progetti congiunti a forte impatto sulle comunità. La riqualificazione del complesso dell’ex Manifattura Tabacchi di Modena ne è un chiaro esempio”.

L’ex Manifattura Tabacchi di Modena è un complesso immobiliare di proprietà della società Quadrifoglio Modena che a fronte di un maxi debito venne acquistata da CDP Immobiliare, costituito da tre diversi immobili: l’edificio principale già ristrutturato a prevalente destinazione residenziale di circa 14.000 metri quadrati; un secondo immobile da ristrutturare di circa 12.000 metri ed un’area edificabile ad uso commerciale di circa 1.300 metri.



Nei giorni scorsi intervenendo in Consiglio comunale, il sindaco Muzzarelli aveva indicato proprio quell’area, facendo riferimento specifico all’immobile di circa 12 mila metri quadri, per una possibile soluzione alla necessità di ulteriori spazi per gli uffici giudiziari. “Si tratta di un’opportunità da approfondire – ribadisce Muzzarelli – nella prospettiva di garantire gli spazi adeguati a Tribunale, Procura e uffici giudiziari senza lasciare il centro storico della città, un orientamento contenuto nelle Linee di indirizzo di governo approvate dal Consiglio comunale e condiviso anche da chi opera nel settore della giustizia”.