'È davvero sorprendente, e a dir poco preoccupante, che il senatore Barcaiuolo continui a dipingere un quadro positivo della situazione economica , con particolare riferimento alle esportazioni e alla produzione, quando i dati reali raccontano una storia ben diversa. Piuttosto che basarsi su un'analisi oggettiva e critica della situazione, come riportato da Confindustria e da osservatori economici qualificati, il senatore preferisce dar voce a una propaganda politica che sfida la realtà dei fatti'. A parlare è il referente di Popolo e libertà, Bruno Rinaldi.'La manifattura è in crisi, e non ci sono giri di parole che possano nascondere una verità che emerge dai numeri: il settore industriale sta affrontando una frenata dolorosa, aggravata dal rincaro dell’energia e dalle tensioni geopolitiche.

Le ore autorizzate di cassa integrazione sono aumentate di oltre il 30% nel 2024, un segnale inequivocabile della difficoltà economica che le imprese stanno vivendo. E non si tratta solo di una flessione temporanea: il dato è più che raddoppiato rispetto ai livelli pre-Covid, con una crescita esponenziale che colpisce in particolare i settori più critici come l’automotive e il tessile-abbigliamento. Questo incremento dei ricorsi agli ammortizzatori sociali non è un evento che può essere ignorato, ma una chiara evidenza del disagio che i lavoratori e le imprese stanno affrontando. Invece di affrontare la realtà con onestà e fare proposte concrete per sostenere il settore manifatturiero in difficoltà, il senatore Barcaiuolo si rifugia in una visione che non trova riscontro nei dati economici, cercando di sviare l’attenzione dal vero problema: una crisi che sta colpendo il cuore della nostra economia. La sua retorica, che ignora le difficoltà di chi ogni giorno combatte per mantenere viva la produzione, non fa altro che aumentare il distacco tra la politica e le reali necessità del paese. È facile fare propaganda quando non si è a contatto con la realtà, ma è proprio la capacità di affrontare le difficoltà che può fare la differenza per la nostra economia e per le persone che ci lavorano' - chiude Rinaldi.