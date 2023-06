Farmacie comunali, si presenta per la terza volta Francesca Bucciarell

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I tre candidati alla presidenza di Farmacie comunali (l’incarico è per tre esercizi, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, e il compenso viene deliberato dall’Assemblea della società) sono l’attuale presidente, commercialista e revisore dei conti; il medico che già nel 2020 si presentò ma gli venne preferita la Bucciarelli stessa ) e il commercialista e revisore contabilePer la fondazione Democenter- Sipe (l’incarico nel cda è a titolo gratuito e scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2023) i candidati sono cinque: il commercialista e revisore legale, già vice presidente di Hera spa; il commercialista e revisore contabile; l’avvocato, segretario dell’Ordine degli avvocati di Modena; il commercialista e revisore legale; la commercialista e revisore legale Susy Simonini.Per l’incarico nel cda della fondazione Villa Emma – Ragazzi ebrei salvati (per tre anni, a titolo gratuito) l’unico candidato è l’attuale consigliere, insegnante, autore di libri per bambini e testi per la didattica,Per la nomina nel cda di Vita indipendente onlus (a titolo gratuito, per tre anni) i candidati sono due:, già docente di Bioingegneria a Unimore e socio della start up innovativa Vst srl (Vital Signal in a Touch); il dirigente di un istituto di credito, presidente del comitato residente del Centro storico, già consigliere di Quartiere.

Per la nomina di tre componenti dell’asemblea della Fondaizone Mario del Monte (incarico gratuito per tre anni) i candidati sono cinque: l’attuale componente del cda Roberto Guerzoni, già parlamentare e assessore comunale; gli attuali componenti dell’assemblea Massimo Baldini, professore di Politica economica a Unimore, e la commercialista Mara Masini, già consigliera comunale; l’avvocato Matilde Palmieri; l’ingegnere Alessandra Tornitore.