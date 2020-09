Farmacie comunali, Bucciarelli resta presidente: compenso 25mila euro

La presidente delle Farmacie Comunali, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, resterà in carica tre esercizi con un compenso che ad oggi è di 25mila euro all'anno. Nel collegio sindacale di Farmacie comunali spa, inoltre, sono stati nominati Francesca Bisconti (presidente) e Stefano Lugli (supplente). La consigliere nominata nel Cda della Fondazione Paride Colfi resterà in carica quattro anni a titolo gratuito.

Francesca Bucciarelli (nella foto) è stata confermata presidente del consiglio di amministrazione di Farmacie comunali di Modena spa. Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli comunicando al Consiglio comunale, nella seduta di oggi, la nomina effettuata nel mese di agosto e ricordando il percorso che ha portato alla designazione, avviato con l’avviso pubblico ( qui l'articolo ) per la raccolta delle candidature in giugno (oltre alla Bucciarelli si erano presentati Marco Augusto Pellegrini e Adolfo Folloni ) e proseguito con le audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.