Fdi Carpi: 'Sindaco Righi confonde responsabilità penale con quella amministrativa e politica'

Fratelli d’Italia, dopo la replica del Sindaco Righi alla richiesta di dimissioni di Di Loreto ), attacca nuovamente la Giunta depositando un’interrogazione urgente in Consiglio Comunale.'Alla nostra richiesta di valutare la rimozione di Di Loreto dall’incarico di Assessore dopo quello che sta emergendo su aMo, società di cui Di Loreto era direttore fino al 2023, il Sindaco decide di gettare la palla in tribuna parlando di giustizialismo: è la dimostrazione lampante che Fratelli d’Italia ha ragione - afferma Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Carpi e Consigliere Regionale -. E' evidente che la politica non possa e non debba sostituirsi alla magistratura ma la domanda è un altra: è giusto che resti in carico chi non si accorge di un ammanco di 470 mila euro di soldi pubblici?''Qui non si parla solo di una responsabilità di tipo penale, ma anche politica e amministrativa. Sono i soldi dei cittadini, modenesi e anche carpigiani, che mancano all’appello. La sottrazione di denaro presumibilmente effettuata da una dipendente è un fatto grave: il problema vero è che questa sottrazione è stata perpetuata per diversi anni senza essere rilevata dai vertici, di cui faceva parte il nostro assessore carpigiano all’Urbanistica e al trasporto pubblico.Al di là delle responsabilità penali su cui farà luce la magistratura, c’era qualcuno che aveva il dovere di controllare e questo qualcuno era il direttore Di Loreto, oggi assessore PD a Carpi, oltre al revisore dei conti che, guarda caso, ha avuto incarichi in tantissimi comuni della provincia guidati dal Partito Democratico e oggi risulta anche Presidente del collegio sindacale di Aimag' - continua Arletti riportando quanto pubblicato da La Pressa su Vito Rosati 'Oggi la sinistra è rossa di vergogna ed è abbastanza bizzarro che in questo scandalo sia proprio Righi, che non si definisce del PD, a fare da parafulmine al partitone. La verità è che non sanno come difendersi. In questa difficoltà e imbarazzo, chi ci rimette sono i cittadini. Per questo vogliamo sapere, tramite un’interrogazione urgente depositata in Consiglio Comunale, se Righi sapesse cosa stava accadendo, come abbia intenzione di procedere e se ritiene politicamente e tecnicamente opportuno che Di Loreto rimanga assessore. Infine, vogliamo conoscere le azioni che intende mettere in campo per tutelare i cittadini di Carpi e l’interesse pubblico, quello che dovrebbe fare un sindaco che si rispetti'.