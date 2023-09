Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tra i momenti centrali della giornata l'incontro pomeridiano sul tema immigrazione e politiche internazionali del Governo con il senatore Giuliomaria Terzi di Sant'Agata, presidente Commissione politiche europee, e il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo Fdi commissione Esteri Difesa.Entrambi hanno difeso la scelta del Governo di mettere in campo un approccio 'strutturale e concreto, lontano dalla demagogia' sul fronte degli sbarchi, ammettendo come quest'anno il numero di immigrati giunti sulle coste italiane sia stato non accettabile.'Non possiamo certo prendere lezioni da un centrosinistra che a Modena ogni anno risponde al tema dell'immigrazione con l'assurda cerimonia della consegna della cittadinanza a bambini stranieri - ha affermato il senatore Barcaiuolo -. Il presidente Meloni ha ribadito la necessità di porre un argine a monte ai flussi migratori cercando la via, pur complicata, degli accordi con i Paesi d'origine. Anche il recente decreto che prevede una garanzia economia a carico degli stranieri si deve leggere come un deterrente in questo senso'.Giuliomaria Terzi di Sant'Agata dal canto suo si è soffermato sul delicato tema del sostegno militare all'Ucraina affermando la necessità di sostenere 'un principio di libertà fondamentale non solo per il popolo Ucraino, ma per la stessa identità dell'Europa'. Nel corso del dibattito durissima (e applaudita) replica del senatore Barcaiuolo all'attacco mosso dai parlamentari Pd all'evento organizzato da Fdi ( qui ).