interviene sulla delibera con cui Muzzarelli ha firmato l’ampliamento e la concessione per la Moschea fino al 2063.'Quella delibera rappresenta un precedente gravissimo sotto il profilo della opportunità politica e soprattutto un pessimo segnale offerto alla città per il metodo utilizzato in sfregio a qualsiasi regola democratica e amministrativa. Muzzarelli si è comportato come un satrapo di Modena più che come sindaco, non solo nominando fuori tempo massimo dirigenti e direttori – come Cirelli, scelta contestata anche da Mezzetti – ma anche impegnando risorse economiche e umane del Comune fino al 2063. Infatti, con questo atto gravissimo, Muzzarelli ha concesso la gratuità dell’immobile dal 2033 al 2063 impegnando 235.000 euro più Iva di soldi pubblici per la ristrutturazione della Moschea, oltre all’impegno in termini di risorse umane comunali'.

'Una scelta che doveva necessariamente passare da una discussione in Consiglio comunale che, però, a causa delle elezioni comunali era sospeso nell’attività e soprattutto nella discussione degli atti politici come quello che rappresenta un impegno così importante da parte dell’Istituzione comunale. Ancora più grave rappresenta la tempistica: la delibera è del 4 giugno e viene pubblicata in albo pretorio a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale proprio per evitare che una scelta così grave dal punto di vista metodologico venisse discussa ovvero usata nel dibattito politico' - ha concluso Pulitanò.