Fdi: 'Scandalo Amo, Mezzetti denunci al Collegio sindacale i prelievi bancomat di Reggianini'

'Avanzare azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di Amo e denunciare al collegio sindacale, previa acquisizione dell'esposto alla Corte dei Conti presentato dal revisore unico e della comunicazione inviata dalla lavoratrice alla Società il 21 maggio 2025, l'utilizzo della carta di credito per 24mila euro nel periodo 2022-2025 e il prelevamento di oltre 22mila euro di contante nei rapporti di conto presso alcuni istituti di credito a firma dell'amministratore unico Reggianini nel periodo 2024-2025 e la mancata contabilizzazione come tali delle spese di rappresentanza negli anni dal 2019 al 2025'. La richiesta al sindaco di Modena Massimo Mezzetti, è contenuta in una mozione a prima firma Ferdinando Pulitanò.Nel documento, firmato da tutto il gruppo Fdi, si ricapitola l'intera vicenda e si chiede dunque l''adozione di azioni necessarie a tutela del patrimonio pubblico a seguito dell'ammanco nei conti dell'Agenzia per la Mobilità di Modena'.'L'art 12 del Testo Unico Società Partecipate prevede che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house - ricorda Fdi -.L'articolo 2392 c.c. prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri ed in ogni caso sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Infine l'articolo 2393 c.c. prevede che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea o di deliberazione del collegio sindacale'.