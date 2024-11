Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il caso era stata sollevato anche a Modena dove il senatore Barcaiuolo ha inviato lettere casa per casa per sostenere la candidatura della moglie Annalisa Arletti e del referente provinciale del partito Ferdinando Pulitanò.'Quelli - prosegue De Maria - non sono simboli di parte ma destinati evidentemente ad essere utilizzati per eventi di carattere istituzionale. Mi chiedo anche se siano state rispettate le regole relative al corretto svolgimento della campagna elettorale e quelle afferenti al divieto di comunicazione istituzionale su cui vigilano Corecom e Agcom'.