Regionali, Fdi: da Barcaiuolo lettere casa per casa con carta intestata Senato per far votare i due prescelti

Di Pulitanò viene sottolineato il record di preferenze alle Comunali (dove duplicò i consensi intercettati dall'onorevole Dondi) e della Arletti viene sottolineata la sua candidatura a sindaco di Carpi rimarcando 'l'ottimo risultato' (ricordiamo che la Arletti perse le elezioni 32% a 58%). A testimonianza di una strategia predefinita con largo anticipo (qui l'articolo).



'L'Emilia-Romagna, avrà bisogno di persone competenti ed esperte che possano affiancare e sostenere il cambiamento necessario per la nostra Regione. Per questo motivo, mi permetto di segnalare per il consiglio regionale le candidature di Ferdinando Pulitanò ed Annalisa Arletti - scrive Barcaiuolo -. Ferdinando, attuale coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, nel corso degli anni, ha dimostrato nel suo ruolo una profonda competenza tecnica e organizzativa, oltre a una capacità straordinaria di rappresentare i bisogni e le istanze dei cittadini, anche nei contesti più complessi.



In qualità di coordinatore provinciale, Ferdinando ha saputo unire il territorio, diventando un punto di riferimento per il partito come dimostra il record di preferenze personali ottenuto alle elezioni amministrative di giugno. Annalisa è da 5 anni capogruppo di Fratelli d'Italia a Carpi, è stata candidata sindaco a Carpi alle scorse amministrative ottenendo un ottimo risultato e portando la lista di Fratelli d'Italia ad ottenere il miglior risultato di tutta la provincia. Da oltre quindici anni dirigente di Fratelli d'Italia ha dimostrato grande dedizione nella gestione delle tematiche relative alla viabilità, alla sicurezza urbana ed alla sanità oltre che al sociale, affrontando i problemi con rapidità, competenza e attenzione alle esigenze dei cittadini. La sua esperienza in consiglio comunale e la sua capacità di lavorare a stretto contatto con la comunità locale la rendono una candidata preziosa, capace di rappresentare al meglio il nostro territorio anche a livello regionale. Entrambi, oltre all'impegno politico, da tempo hanno avuto la capacità di realizzarsi professionalmente a dimostrazione delle loro indubbie qualità: Ferdinando è uno stimato avvocato penalista mentre Annalisa svolge ruoli di responsabilità dirigenziali in un'importante azienda di moda del nostro territorio. Scrivere entrambi i loro nomi sulla scheda elettorale è fondamentale per dare forza al nostro territorio e alla nostra provincia, so che posso contare su di Te'.



Una missiva che sta circolando ovunque in casa Fdi e sta creando più di un malumore tra gli altri sei candidati in Consiglio regionale. Luca Cuoghi, consigliere regionale uscente Fdi, non viene nemmeno menzionato e con lui non vengono menzionati Monica Malaguti, Cristiana Nocetti, Simone Pelloni, Daniele Iseppi e Marzia Marotta.