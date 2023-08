Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Con questa iniziativa vogliamo contribuire ulteriormente a rendere l'accesso in Festa scorrevole quanto più possibile. Ci pare inoltre un'idea capace di ridurre il numero di auto e dunque di scarichi inquinanti, oltre che una modalità per rendere più agevole il traffico in questa zona della città' - scrivono.Una proposta che mira a rispondere alle polemiche sollevate dai residenti sui disagi provocati alla viabilità nel primo anno di trasloco da Ponte Alto all'Ippodromo.In ogni caso questa sera, causa maltempo, la festa resterà chiusa.