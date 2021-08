Festa dell'Unità vietata anche ai giornalisti senza Green Pass

A Modena la Festa dell'Unità è vietata non solo agli avventori, ma anche ai giornalisti sprovvisti di Green Pass. Una anomalia tutta modenese e che di fatto impedisce ai giornalisti che non hanno voluto scaricare il certificato verde di svolgere il proprio lavoro. Ufficialmente la scelta, spiegano dal Pd, è motivata dalle indicazioni date dal Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica ( qui l'articolo ) e valide per tutti coloro che accedono all'area di Ponte Alto, ma ovviamente si pone un serio problema di libertà di informazione e di cronaca. Indubbiamente in casa Dem le indicazioni giunte dal tavolo riunitosi in prefettura sono state interpretate in chiave molto stretta.'Apprendiamo che alla Festa dell’Unità di Modena che inaugura questa sera, sarà richiesto il Green Pass ai giornalisti che vorranno o dovranno, assistere ai dibattiti politici, anche se si svolgeranno all’aperto.Personalmente, pur non apprezzando la qualità degli stessi e degli ospiti, ritengo si tratti di una limitazione senza senso per chi entra per informare i cittadini - afferma il deputato di Fdi Gianluca Vinci -. Non vorremmo che la scelta sia legata alla volontà di omologazione rispetto alla linea politica voluta dal Pd, una sorta di preferenza per i giornalisti “amici” cercando di tacitare la protesta crescente in buona parte del Paese contro il Green Pass. Che non ci raccontino si tratti di tutela degli ospiti perché quella è possibile solo con le distanze o i tamponi rapidi e non certo con il Green Pass, come l’ennesima quarantena dell’ex leader Pd Zingaretti ben insegna'.