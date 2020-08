Finale Emilia, attacco PD alla Lega: 'Governo cittadino inconsistente'

“Nonostante un’intera legislatura nel corso della quale ben poche cose sono state fatte, dopo le vicissitudini nel Consiglio comunale (ricordiamo le dimissioni politiche che ci sono state) e le dimissioni di un assessore, la Lega di Salvini continua a dire che a Finale Emilia va tutto bene. E’ per lo meno sorprendente. Che poi siano tutti così schierati con il sindaco Palazzi rivendicando il “nulla“ (perchè niente davvero è stato fatto) dimostra la inconsistenza di governo della Lega'. Così, in una nota, il circolo PD di Finale Emilia dopo le dimissioni dell'Assessore Paganelli e le indagini sull'ufficio comunale lavori pubblici



'La ricostruzione è ferma - attacca il PD - nonostante siano stati stanziati quasi 50 milioni di euro del Commissario solo per le opere comunali. Dopo oltre quattro anni di amministrazione, la colpa dell’incapacità di governo ricade solo nel centrodestra, Lega in primis con la sua squadra. Ogni altra lettura non è proprio possibile. Noi vogliamo solo che Finale torni ad essere ben governato, che finalmente si facciano opere e si garantiscano servizi perchè i nostri concittadini ne hanno tutto il diritto. Come Pd di Finale Emilia lavoreremo solo per questo: le diatribe le lasciamo alla Lega e ai suoi alleati”.