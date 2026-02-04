Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Fondazione di Modena, erogazioni da Modena a Palagano: involuzione negativa'

'La trasformazione in cassa del Comune rappresenta sicuramente una anomalia, una distorsione rilevante per il territorio che non può passare sotto silenzio'

'Domandare è lecito, rispondere è cortesia, dice un vecchio proverbio. Nel caso della Fondazione di Modena non è chi fa domanda da criticare, ma chi risponde, chi eroga, perché a quest’ultimo spetta l’onere di ben amministrare i fondi e indirizzarli laddove lo statuto indica, in particolare allo sviluppo del territorio. Se la querelle è perché il comune di Palagano abbia avuto troppo fondi (anche rispetto a Polinago) dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, la ritengo sterile e fuorviante. Se invece ci si chiede se i progetti di Palagano, Polinago e del Comune di Modena e altri, finanziati dalla Fondazione rientrassero tutti nel dettato statutario che recita di perseguire “esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, umano, etico e civile” allora si è giusto discutere e verificare'. A dirlo è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.

'Il restauro di una chiesa e uno scuolabus rientrano a pieno titolo nei tradizionali interventi da parte di una Fondazione come quella di Modena. Ma  3/4000 euro ad una associazione dilettantistica di calcio o ad una Festa Plif ecc. ecc., assieme ad una miriade di piccole altre (tante) elargizione a progetti irrilevanti, rappresentano una novità che trova spiegazione nell’appiattimento da parte della Fondazioni in compiti spettanti ad altri.
Detto fuor di metafora: la trasformazione in cassa del Comune rappresenta sicuramente una anomalia, una distorsione rilevante per il territorio che non può passare sotto silenzio - continua la Modena -. Invece di discutere tra insignificanti topolini, non sarebbe meglio puntare al gatto, che ne minaccia l’esistenza? Chiediamoci se Presidente, Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Indirizzo siano all’altezza dei compiti ricevuti. L’ammanco di quasi due milioni protrattosi per cinque anni scoperto dalla Guardia di Finanza direbbe sicuramente di no. Ma anche la distorsione dei finanziamenti a pioggia indica una involuzione negativa e una incapacità di scelta che sicuramente penalizza Modena. E allora perché non insistere che vadano tutti a casa?'

