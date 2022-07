'Forum Pd all'Errenord, un clamoroso flop: nessun residente presente'

'Dalla leggendaria Errenord tv al portierato sociale, dal bar al Fab Lab, attività, spesso sostenute dalle casse del Comune, che aprono e poi inevitabilmente chiudono. Impossibile fare un calcolo dei soldi pubblici investiti per progetti nati per fallire, utilizzati di fatto solo per la propaganda dell'amministrazione comunale. Dopo la fuga negli anni di numerosi studenti, ecco l'ultima trovata del Comune di Modena, il progetto 'Antenne', alloggi con affitto scontato per giovani under 35 impegnati nel volontariato. Siamo facili profeti, attendiamo un anno o due e i volontari scapperanno tutti'. A parlare è, segretario provinciale Italia al centro e consigliere di Quartiere 1 Centro storico.'Nessun residente presente anche all'incontro presso il circolo Happen , le cui attività, anch'esse finanziate, non hanno portato nessun giovamento per la vivibilità del complesso residenziale; anzi, non sono mancate negli anni le lamentele per i capannelli dei giovanissimi di fronte all'entrata del circolo e per il volume della musica.-. Passano gli anni e le lamentele dei residenti sono sempre le stesse, l'amministrazione è incapace di risolvere i problemi dell'Errenord, su questo non ci sono più dubbi; almeno ci risparmino la stucchevole retorica a cui nessuno può più credere, neanche i fedelissimi rappresentanti del Pd chiamati a presenziare a incontri del genere'.