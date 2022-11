Forza Italia: ‘Bilancio sanità modenese preoccupante, ma lo è più assenza di strategia'

‘Il disavanzo nel bilancio delle aziende sanitaria ed ospedaliera modenese è enorme, impressionante, secondo solo per volume a quello di Bologna, non giustificabile ricorrendo ai pur importanti elementi come il caro energia e il covid, comuni a tutte le aziende sanitarie. Un quadro drammatico che diventa sempre più preoccupante alla luce di diversi elementi: i tagli ai servizi e al personale che stanno pregiudicando interi settori, l’aumento delle liste di attesa per visite e l’accesso a prestazioni e, più in generale, l’assenza di una strategia per uscire dal profondo rosso dei bilanci'. Il Coordinatore provinciale di Forza Italia e Capogruppo in consiglio comunale commenta così il report sui dati della spesa e del disavanzo della sanità pubblica modenese reso noto nel corso della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria presieduta dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli che ha auspicato l'aiuto del governo.Ma il punto dolente, per Giacobazzi, è legato a quella che definisce una 'assenza di strategia' che accompagni anche l'impegno della regione a chiudere comunque il bilancio pareggio. 'Contare solo sulla garanzia di nuovo debito da pareggiare con l’intervento della regione con soldi del governo non è una strategia' - sottolinea Giacobazzi, così come non lo è 'chiedere ora al governo di centro destra di supplire a buchi e carenze create da una gestione della sanità pubblica che in Emilia-Romagna ha chiare responsabilità politiche nel PD'.'Purtroppo nelle conclusioni della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria - chiude il coordinatore provinciale di Forza Italia, c’è solo l'ammissione di un problema grave per il quale non viene proposta alcuna soluzione se non la richiesta di aiuto al governo”