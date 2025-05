Forza Italia presenta il nuovo coordinamento regionale: Platis Vicecoordinatore, Giacobazzi portavoce

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Antonio Platis, già consigliere provinciale e vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, e Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale e capogruppo in consiglio comunale a Modena, rafforzano la loro presenza e quella del partito modenese all'interno del coordinamento regionale Emilia-Romagna. All’Hotel Sidney di Bologna, 150 partecipanti tra cui numerosi amministratori, iscritti e simpatizzanti, oltre a esponenti di primo piano del partito, hanno seguito il lavori aperti dall’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha presentato il nuovo assetto del Coordinamento.. 'È con grande orgoglio e senso di responsabilità che oggi presento questa squadra – ha dichiarato Tassinari –. Il nostro obiettivo è ambizioso: crescere, puntando sui nostri valori fondanti come il radicamento, la competenza e la vicinanza concreta alle persone'.



Durante l’incontro è intervenuto anche l’onorevoleche ha offerto un quadro della situazione politica nazionale, evidenziando per Forza Italia 'grandi opportunità di crescita grazie al lavoro svolto al governo e alla forza della sua classe dirigente'.Ilha illustrato l’impegno portato avanti dal gruppo consiliare in Emilia-Romagna, con particolare riferimento ai temi della sanità e della ricostruzione post alluvione, sottolineando il ruolo propositivo e concreto che Forza Italia ha assunto all’interno dell’Assemblea legislativa.In collegamento video ha portato il suo saluto ancheeletto nel collegio del Nord-Est, che ha ribadito l’importanza della presenza nei territori e del ruolo costruttivo del partito in Europa.

La coordinatrice Tassinari ha inoltre ringraziato il precedente gruppo dirigente per i risultati raggiunti alle ultime elezioni regionali, che hanno visto Forza Italia più che raddoppiare i propri consensi ed eleggere due consiglieri. Il pensiero è poi andato a Silvio Berlusconi, a pochi giorni dal secondo anniversario della sua scomparsa: 'Il suo sogno di un partito moderno, concreto e vicino alla gente resta oggi più che mai la nostra guida'.Al centro dell’attenzione, anche le priorità programmatiche: sanità, lavoro, formazione, attenzione ai giovani, gestione delle emergenze, sicurezza e carceri. Un plauso particolare è andato al lavoro del ministro Anna Maria Bernini, in prima linea per il diritto allo studio e per la gestione degli alloggi universitari, e all’impegno diplomatico del segretario Antonio Tajani, figura chiave nel contesto europeo e internazionale.Tassinari ha infine citato le prime parole di Papa Leone XIV, un richiamo alla pace e alla riconciliazione accolto come un messaggio universale di speranza.Coordinatore Regionale: Rosaria TassinariVice Coordinatore Regionale: Matteo FornasiniVice Coordinatore Regionale: Antonio PlatisPortavoce: Piergiulio GiacobazziResponsabile Organizzazione: Joseph CatalanoResponsabile Dipartimenti: Manes BernardiniResponsabile Enti Locali Emilia: Massimo PetrelliResponsabile Enti Locali Romagna: Filippo GiorgettiResponsabile Rapporti con gli Alleati Emilia: Gianluca ArgellatiResponsabile Rapporti con gli Alleati Romagna: Giuseppe PetettaResponsabile Formazione: Paola GalvaniResponsabile Movimenti Civici: Renata TosiResponsabile Settore Elettorale: Bruno FantinelliResponsabile Tesseramenti: Luciano Avvantaggiato

Responsabili regionali di settore nominati dai responsabili nazionali di Forza Italia:Responsabile Seniores: Gabriella PezzutoResponsabile Giovani: Daniele AielloResponsabile Azzurro Donna: Erika Seta'Siamo qui per costruire una presenza forte e autorevole – ha concluso Tassinari – che sappia parlare con serietà, passione e speranza a tutti gli emiliano-romagnoli. La giornata di oggi ci dice che c’è entusiasmo, energia e voglia di fare. Ed è da qui che ripartiamo'.