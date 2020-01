Forza Italia, Gasparri a Modena con Galli: 'Regione fanalino di coda sulla sicurezza'

'Seconda peggiore Regione italiana, dopo il Lazio, per numero di reati subiti da singoli residenti con più di 14 anni (7,1 vittime ogni 100 abitanti), peggior Regione italiana per numero di reati subiti dalle famiglie residenti (20,7 famiglie vittime ogni 100). Questi dati Istat ci dicono come l'Emilia Romagna meriti una svolta. Dati nascosti da chi governa oggi l'Emilia-Romagna che devono fare riflettere'. I dati sono stati presentati oggi dal candidato e capogruppo uscente di Forza Italia Andrea Galli al convegno di oggi con Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e Adriano Paroli coordinatore regionale di Forza Italia. Presenti anche gli altri candidati modenesi azzurri.

'Occorre istituire un assessorato regionale alla sicurezza, la Regione non ha questa competenza, ma un maggior coordinamento in questo comparto delle amministrazioni territoriali è fondamentale come chiesto da tutto il centrodestra che sostiene la candidatura di Lucia Borgonzoni a presidente. Ad esempio emblematico appare il tema dei Cpr: a Modena a seconda del Governo che si insedia il centro dei rimpatri diventa o meno una priorità invece sono strutture necessarie e che necessitano adeguati rinforzi negli organi delle forze dell'ordine'.

'Servono più soldi e più assunzioni per gli organici delle Forze dell'ordine - ha aggiunto il senatore di Forza Italia Gasparri - In questi territori dell'Emilia-Romagna il problema non è solo quello del numero dei reati, ma il mutamento di abitudini legato alla criminalità diffusa. Per questo occorre rafforzare la presenza dello Stato e anche le Regioni devono fare la loro parte'.