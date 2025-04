Forza Italia: eletti i segretari comunali di Vignola e Modena città

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo l'elezione dei coordinatori comunali di Sassuolo, Mirandola e Nonantola, sono continuate lo scorso fine settimana le assemblee della stagione congressuale nella provincia di Modena, per il rinnovo delle segreterie del partito sul territorio.

Alla presenza del Segretario provinciale, Piergiulio Giacobazzi, e del Vice Segretario regionale Antonio Platis, si sono svolti i congressi di Modena Città e Vignola, dove, per acclamazione, sono stati eletti rispettivamente l'Avv. Giovanni Botti ed il Dott. Giancarlo Ceci.

In entrambi i casi, dopo un confronto interno, si è arrivati ad una candidatura unica e all'elezione per acclamazione anche dei componenti le segreterie che coadiuveranno i neo coordinatori.

A Modena, dopo l'assemblea tenutasi a Palazzo Europa, entrano nella squadra di Forza Italia Federica Fontana, Claudio Malavasi, Lorenzo Cavazzoni, Mario Tosini, Edoardo Baccarini, Alessandra Casolari, Paola Zanasi, Marta Baccarini, Fabrizio Fornaciari, Irene Bartolamasi, un mix di esperienza e nuove forze.

A Vignola entrano nella segreteria comunale Giuliana Pifferi e Alberto Nicoli, con i complimenti e l'augurio di un buon lavoro da parte dei vertici provinciali e regionali di Forza Italia.