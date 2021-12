Gestione gattile di Modena, al colosso Caleidos gara da 490mila euro

La cooperativa sociale Caleidos si è aggiudicata la gestione triennale del gattile di Modena. Unica ditta ad essersi presentata alla gara ( qui l'esito ), Caleidos ha presentato una offerta con un ribasso dello 0,05% rispetto alla base di gara di oltre 493mila euro.'L’affidamento della gestione della struttura di via Nonantolana è previsto per tre anni a partire da gennaio 2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e un’opzione per una proroga tecnica di un anno, e avverrà attraverso una procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo - aveva spiegato il Comune a inizio dicembre -. Dopo un primo bando andato a vuoto, il valore complessivo per questa nuova gara è di 986 mila 760 euro (per i sei anni complessivi), pari a un importo di 164 mila 460 euro per anno, aumentato di circa 50 mila euro all’anno per coprire al meglio le spese di personale.Caleidos è un colosso cooperativo che si occupa di gestione di immigrati, di dipendenze patologiche e anche di benessere animale. Sinora, su questo ultimo aspetto, aveva in gestione il Canile di Modena, quello di Pavullo, quello della Valsamoggia e il canile e gattile di Magreta.Da gennaio gestirà anche il gattile di Modena, Bastiglia, Castelfranco, Castelnuovo e Nonantola.