'Ormai le violenze sessuali o i tentativi sono la quotidianità della nostra provincia, con il rischio che il problema passi inosservato'. Così Piergiulio Giacobazzi, coordinatore Forza Italia Modena e consigliere provinciale sui fatti avvenuti a Castelnuovo.
'Per gli stranieri autori di reati gravi come quello di violenza sessuale non dovrebbe esserci altra via che quella del rimpatrio immediato. Una violenza commessa in pieno giorno in un parco pubblico è una cosa aberrante e lo è tanto più quanto reiterata nel giro di alcune ore. Cosa sarebbe successo se le vittime non avessero trovato riferimento in altre persone presenti e non avessero avuto la forze di reagire e denunciare? Non si può vivere così. Per queste persone nessuna attenuante. Ormai siamo chiamati a decidere tra la salvezza delle nostre famiglie e la tolleranza di questi criminali'.
Giacobazzi (Fi): 'Provincia di Modena capitale delle violenze sessuali ad opera di extracomunitari'
'Non si può vivere così: ormai siamo chiamati a decidere tra la salvezza delle nostre famiglie e la tolleranza di questi criminali'
