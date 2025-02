Giacobazzi: 'Minore arrestato per rapina, basta buonismo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con grande soddisfazione accogliamo la notizia dell'arresto del giovane delinquente recidivo responsabile della rapina e dell'aggressione a un giovane in pieno giorno a Modena. Un risultato che premia l'attività capillare di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e nel caso specifico della Polizia di Stato, Ma che confermano il livello di allarme legato alla criminalità minorile soprattutto straniera nella nostra città'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi.

'Si tratta di giovani delinquenti, che hanno messo in atto azioni gravi e violente nei confronti di altri minori, e che non possono essere visti solo vittime del sistema, ma come pericolosi soggetti che, purtroppo, hanno scelto la via della criminalità. E che per questo meritano pene severe e ferme.

Il segnale della società e della giustizia nei loro confronti deve essere netto ed esemplare.Pur riconoscendo l'importanza della prevenzione e delle politiche educative che non devono mancare, è fondamentale dare un segnale netto e forte soprattutto nei confronti di chi reitera violenza e reati ai danni delle persone e che punta a farla franca soltanto in virtù della minore età. La società deve essere in grado di distinguere tra il recupero di chi sbaglia e il giusto inasprimento delle pene per chi compie crimini con lucida intenzione come nuovamente evidente in questo caso' - chiude Giacobazzi.