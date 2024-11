Gidari (Fi): 'Modena, sulla cultura serve innovazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Uno dei temi centrali è la rivalutazione della Via Emilia, l’antica strada romana che attraversa la regione da Piacenza a Rimini. La Via Emilia è molto più di una strada, è un simbolo del nostro territorio, un collegamento tra tradizioni millenarie e una visione contemporanea. Tuttavia, oggi è sottoutilizzata come asse di sviluppo culturale. Le città che tocca, come Modena, sono custodi di un patrimonio immenso che, se valorizzato adeguatamente, potrebbe diventare un motore per il turismo, la cultura e l’economia locale. Modena, in particolare, con il suo vasto patrimonio artistico, può diventare il fulcro di una strategia culturale che guardi al futuro.

La nostra provincia è ricca di tesori, dal Duomo, patrimonio UNESCO, ai musei che ospitano capolavori della pittura antica e contemporanea, senza dimenticare il Palazzo dei Musei, che racchiude opere di livello mondiale. Eppure, vediamo che queste risorse non sono sufficientemente sfruttate per generare un’attrattiva culturale forte. Il PD, pur avendo investito in questi ambiti, sembra incapace di fare quel salto di qualità necessario a rendere Modena un centro culturale all’avanguardia'.



'Un altro punto forte è il ruolo della musica e dell’opera lirica, tradizioni storiche dell’Emilia Romagna. Pensiamo a Verdi, Toscanini, Pavarotti: la nostra regione è la patria dei più grandi maestri, e Modena, in particolare, è sinonimo di eccellenza grazie alla figura di Luciano Pavarotti. Tuttavia, manca una strategia per rendere la città e la regione protagoniste sulla scena internazionale.

Il PD ha investito nell’opera, ma senza quel respiro innovativo che ci permetterebbe di rendere queste eccellenze un punto di riferimento globale - aggiunge Gidari -. Serve un piano per la creazione di festival musicali e rassegne che sappiano fondere la tradizione lirica con la musica contemporanea, portando a Modena e nelle altre città dell’Emilia Romagna un pubblico internazionale, attratto non solo dai grandi nomi del passato, ma anche dalle nuove tendenze musicali. Modena deve diventare un punto di riferimento per la musica, non solo lirica, ma anche per la musica contemporanea, con eventi che coinvolgano giovani talenti e artisti affermati'.



'Sul fronte dell’arte contemporanea manca una strategia di lungo respiro per promuovere le giovani generazioni di artisti. Modena, grazie a istituzioni come la Fondazione Fotografia, è già un punto di riferimento per l'arte contemporanea, ma si può fare molto di più per creare un ecosistema culturale in cui gli artisti emergenti trovino spazio per esprimersi e crescere. Il PD non ha saputo interpretare le nuove esigenze del mondo artistico, e questo ci penalizza in un contesto competitivo come quello europeo - continua Gidari -. E ancora, puntare sulla riscoperta dei grandi autori del passato, ma anche sulla promozione della nuova narrativa italiana. Autori come Ludovico Ariosto e Antonio Delfini hanno dato lustro alla nostra regione. Ma oggi, il sostegno agli scrittori contemporanei è frammentato e poco incisivo. Dobbiamo creare un sistema di supporto per i giovani scrittori, con concorsi letterari, residenze artistiche e festival che portino a Modena un dibattito letterario di respiro nazionale e internazionale. Il Pd ha fatto alcune cose positive, ma manca di una visione che sappia guardare al futuro. La cultura è un motore di sviluppo che può creare lavoro, inclusione sociale e turismo, ma bisogna saperla interpretare in chiave moderna, con investimenti che sappiano mescolare tradizione e innovazione. Modena e l’Emilia Romagna hanno tutte le carte in regola per diventare un modello di eccellenza culturale, ma serve una politica più coraggiosa e aperta al cambiamento. Solo così potremo sfruttare appieno le potenzialità del nostro patrimonio e renderlo un asset strategico per il futuro'.