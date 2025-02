Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Comune di Modena con una recente determina ha affidato direttamente, senza gara, il servizio di gestione pubblicitaria, impaginazione, stampa e distribuzione del giornale “Modena Comune” al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Coptip Industrie Grafiche società cooperativa, Videopress Modena srl e Tracce srl a fronte di un corrispettivo di 89.030 euro per una spesa complessiva di 92.591 euro, Iva compresa, il ché significa 3.192 euro a numero.L'affidamento avrà una durata tale da coprire 29 numeri del giornale per gli anni 2025, 2026, 2027, con possibilità di proroga per la produzione di ulteriori 5 numeri alle medesime condizioni contrattuali. Ricordiamo che al medesimo tris di imprese è stato affidato il servizio già nel 2018, così come nel 2020. Nel 2020 l'importo fu di 54mila euro e 80 euro per 20 numeri , 2704 euro a numero.