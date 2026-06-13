Giornata mondiale del donatore di sangue: il grazie di Muzzarelli

Il Presidente della Commissione Politiche per la Salute dell’Assemblea legislativa regionale, Gian Carlo Muzzarelli, ha inviato un ringraziamento a donatrici e donatori di sangue di Modena e di tutta l’Emilia-Romagna in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si terrà domani, domenica 14 giugno.

'Rivolgo un grande ringraziamento, con gratitudine e affetto, a donatrici e donatori modenesi ed emiliano-romagnoli”, ha scritto Muzzarelli sui propri canali social, ricordando che 'I dati regionali relativi all’ultimo anno ci indicano un +7,4% della raccolta di plasma e un contenuto calo della raccolta di sangue intero, -3%. Dati che confermano la capacità dell’Emilia-Romagna di raggiungere l’autosufficienza e contribuire al bisogno di sangue delle altre Regioni”.

Conclude Muzzarelli: 'Siamo terra di valori e passioni, terra di solidarietà, convinti che insieme si viva meglio. È importante sensibilizzare i giovani e i nuovi cittadini a fare comunità donando una goccia di sangue per ricevere vita”.