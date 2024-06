Giunta Mezzetti, a Modena quadro completato: ecco i nove nomi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per il Pd entrano in giunta Andrea Bortolamasi (area Bonaccini), Giulio Guerzoni (area Muzzarelli), Federica Venturelli (segretaria cittadina Pd) e il consigliere regionale Francesca Maletti (area cattolica). Per Azione entra Paolo Zanca. Per i Verdi Maria Teresa Rubbiani. Per il M5S Barbara Moretti. Per Andrea Bosi, nonostante il suo malumore, il posto di presidente del Consiglio comunale. Per il segretario provinciale Roberto Solomita l'incarico di capo di gabinetto. Fuori Modena Civica che avrebbe voluto Katia Parisi e che oggi ha mostrato tutto il proprio malcontento.