Giunta Mezzetti, Verdi-Sinistra vogliono assessore Vittorio Molinari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' dunque Molinari il tassello mancante della giunta Mezzetti e non, come ipotizzato , Maria Teresa Rubbiani.

'L’obiettivo dichiarato di AVS è proseguire nel percorso di unificazione di forze e sensibilità diverse che si riconoscono negli obiettivi di giustizia sociale, giustizia ambientale, pace e accoglienza, interrompendo la storica tendenza alla frammentazione della sinistra, con una proposta politica ampiamente premiata dagli elettori.

Vittorio Molinari, per profilo, storia, esperienza, rappresenta appieno il progetto AVS e porterà all’interno della prossima giunta capacità e competenze, indispensabili per governare una fase di discontinuità nelle politiche ambientali e della mobilità, urbanistiche, d’uso del suolo, di sostengo ai più di deboli, contrasto al lavoro nero e all’evasione, per una più equa redistribuzione della ricchezza e la garanzia di qualità e universalità dei servizi pubblici. L’assemblea ha colto anche l’occasione di rinnovare i complimenti e gli auguri a Laura Ferrari e Martino Abrate, i nostri consiglieri eletti, per il lavoro che inizierà dalla prossima settimana' - chiudono i Verdi-Sinistra.



Laureato in Economia e Commercio, consolidata esperienza professionale inizialmente nel mondo cooperativo, inizialmente presso la Coop, poi al Consorzio Cooperative di Costruzione di Modena, quindi alla Coptip (presidente), per poi arrivare alla Coop. Ingegneri e Architetti (direttore amministrativo).

Dal 1982 avvia l'attività di libero professionista, prima come consulente tributario, poi anche Revisore legale dei conti (iscritto al Registro dal 1995).

Fino al 2003 ha lavorato anche nell’industria turistica locale e nazionale; nel 2001 ha ricevuto il premio “Green Globe 21” dal World Travel Market (Londra) quale amministratore unico del “miglior tour operator mondiale del settore turistico eco-compatibile”, Compagnia della Natura SpA.

Tra i soci fondatori delle Coop. La Lumaca, di cui è stato presidente, ha svolto incarichi di sindaco, revisore e amministratore in numerose associazioni e società per azioni, fra le quali META SpA (revisore 1998-2005), Botteghe della solidarietà, Slow Food Italia.

L’impegno politico inizia a 15 anni nel movimento studentesco, prosegue poi in Democrazia Proletaria, di cui è stato segretario provinciale, partecipa alla costituzione del Movimento per la democrazia – La Rete, di cui è stato coordinatore regionale; ultima esperienza è stata in Sinistra Ecologia e Libertà. Tutti questi impegni sono sempre stati svolti senza alcun compenso, né rimborso.

Oggi è attivo nel Circolo della Ciambella APS.