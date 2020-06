Giunta Modena, la calabrese Anna Maria Lucà è la nuova assessore

E' l'avvocato di origine calabrese Anna Maria Lucà, 51 anni, la nuova assessore del Comune di Modena al patrimonio, quartieri, partecipazione, Europa e cooperazione internazionale. La Lucà, avvocata con specializzazione in privacy aziendale, è espressione della lista Modena Civica (rappresentata in consiglio comunale da Katia Parisi) e sostituisce la dimissionaria Debora Ferrari, salutata questa mattina dal sindaco Muzzarelli e dagli altri componenti della giunta.

Anna Maria Lucà si è laureata in Giurisprudenza a Modena, con una tesi sul Diritto processuale penale, mentre come avvocata ha spaziato anche nel civile e ora è una specialista in privacy aziendale dopo aver conseguito lo scorso anno la qualifica al corso di Alta formazione per Dpo (Data protection officer) e Responsabile della protezione dati all’Università di Bologna. Collabora con imprese e associazioni di categoria anche nell’analisi di strumenti e opportunità di finanziamenti e agevolazioni.

Nata a Modena, da padre calabrese e madre modenese, prima dell’Università ha frequentato il liceo San Carlo. Sposata, ha due figli (gemelli quattordicenni) e, oltre all’attività professionale, ha svolto attività con Avo, l’associazione dei volontari ospedalieri, e ha fatto anche il corso dell’associazione “Viviamo in positivo” per fare il clown volontario nei reparti pediatrici degli ospedali. Dal 1991 è iscritta all’Ordine dei giornalisti come pubblicista, ha conseguito anche un master di primo livello in gestione dei servizi nel settore Turismo e ristorazione, ha svolto il ruolo di mediatore presso la Camera di commercio e ha anche un’esperienza nell’amministrazione condominiale.