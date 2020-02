Giunta regionale, Bonaccini ha scelto 7 nomi su 10: mancano tre donne

Colla

'Ho chiesto ala disponibilità a entrare nella nuova Giunta regionale, disponibilità che mi ha dato'. Ieriha ufficializzato il primo nome della sua nuova giunta in Emilia Romagna. Si tratta del vicesegretario nazionale della Cgil, il quale per Bonaccini 'condivide la necessità di agire insieme a tutte le parti sociali nell'ambito di un nuovo Patto per il Lavoro per una crescita inclusiva, un'occupazione di qualità e politiche orientate alla tutela dell'ambiente'.Come ha spiegato lo stesso Bonaccini la nuova giunta (5 uomini e 5 donne) sarà ufficializzata entro la fine della prossima settimana, ma alcune certezze paiano ormai inscalfibili. Di fatto sette decimi della giunta sono decisi.Oltre a Colla ormai certo l'ingresso nell'esecutivo regionale per la recordwoman di preferenze(Emilia Romagna coraggiosa), perin quota Renzi (alla cultura) e per uno tra il segretario regionale Pd(che non si era candidato in Consiglio) e il modenese(già parlamentare Pd, successore anni fa di Bonaccini alla guida dei Dem modenesi e oggi nell'ufficio di presidenza in Regione).Mentre si avviano alla riconferma(ai trasporti),(al turismo) e la modenese(alle attività produttive) la quale lascerebbe il posto in Consiglio, pur non essendo le due cariche incompatibili, a(5 anni fa beneficiò della promozione della Costi il carpigiano). Intanto l’assessore uscente al bilancioche potrebbe essere ripescata come presidente dell’assemblea legislativa.Se resta aperto il nodo dell'assessorato alla sanità (improbabile la conferma di), Bonaccini è quindi alla ricerca, per le ultime tre caselle di giunta disponibili, di tre figure femminili. Suggestiva l'ipotesi di un ingresso in giunta della grillina, non ricandidata col M5S e spesasi in campagna elettorale per il voto disgiunto a favore di Bonaccini stesso.