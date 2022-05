'Gli orrori commessi dai partigiani sono storia: l’Anpi si vergogni’

'Dall’omicidio del seminarista Rolando Rivi alla Corriera Fantasma di Concordia, passando per i tanti sacerdoti uccisi agli scempi commessi negli anni 40 nel triangolo della morte emiliana. Gli orrori commessi dai partigiani comunisti sono storia come è storia l’assassinio e lo torture subite dal Beato Don Lenzini dai partigiani in odio alla fede. Che oggi il presidente provinciale ANPI Bulgarelli si permetta di negare tutto questo e addirittura di scrivere al vescovo per riscrivere la storia con gli occhi della ideologia è una offesa per tutti. Per i famigliari delle vittime in primis. Una vergogna proprio nel giorno della beatificazione del sacerdote pavullese'. A parlare a commento delle parole di ieri del presidente Anpi è il senatore Lega Stefano Corti.'Ricordiamo a Bulgarelli che don Lenzini venne ucciso in modo premeditato da partigiani criminali che lo torturarono in modo orrendo e che solo la paura instillata nei testimoni non permise di arrivare a una verità giudiziaria. Quando l'ANPI deciderà di smettere di fare politica attiva, ammetterà i crimini perpetrati durante la guerra civile e chiederà scusa allora inizierà quella riconciliazione nazionale che tanto serve al paese' - chiude Stefano Corti.