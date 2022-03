Guerra, le idee diverse non piacciono: Rai cancella contratto a Orsini

La Rai ha deciso di bloccare il contratto col professor Alessandro Orsini che in queste settimane in tv aveva espresso opioni articolate sulla guerra tra Ucraina e Russia. Il docente di Sociologia generale e Sociology of Terrorism dell’università Luiss ha più volte ammonito sul rischio altissimo di una presa di posizione bellica del nostro Paese.'In un mondo normale mi aspetto di vedere la faccia del presidente del Consiglio o del presidente francese che dica 'facciamo la pace'. Invece mi appare la faccia di qualche governante che dice 'diamo le armi, uccidiamo i soldati russi' - aveva detto Orsini -. L'Italia e l'Europa stanno dando armi, stanno portando sanzioni ad un livello altissimo. E' chiarissimo cosa stanno facendo per la guerra. Cosa stanno facendo per la pace? Niente'.'Orsini è giusto esprima liberamente il suo pensiero, ci mancherebbe. Che io lo debba però anche pagare, anche no. Roba da matti' - aveva detto su Twitter ieri il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.'La decisione della Rai di non procedere al contratto con il prof Orsini è giusta. Confronto delle idee si ma senza retribuire stabilmente opinionisti filo Putin. Il servizio pubblico è legato al vincolo del canone pagato dai cittadini' - scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.